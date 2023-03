Wechsel im Vorsitz geplant

Neulußheim. Ein Sportverein braucht Menschen mit Freude am Sport, aber auch mit vielfältigen Fähigkeiten, die sie einbringen können – beispielsweise in den Turnerbund Germania (TBG) in Neulußheim. Fähigkeiten wie Freude am Führen eines Vereins und Offenheit im Umgang mit Klein und Groß genauso wie das Einbringen von neuen Ideen.

Am Freitag, 10. März, findet die Jahreshauptversammlung des TBG statt, bei der langsam die Weichen für einen Wechsel im geschäftsführenden Vorstand gestellt werden sollen. Vorsitzende Sigrid Beck wird nach vielen Jahren Vorstandstätigkeit ihr Amt im kommenden Jahr in jüngere Hände legen. Und wer sie kennt weiß, dass sie so einen Wechsel gut vorbereitet und sie sich wünscht, eine Persönlichkeit zu finden, die den ältesten Verein Neulußheims weiter in eine gute Zukunft führt.

Alle weiteren Ämter sind gut besetzt, der Verein steht wirtschaftlich auf soliden Füßen. Dass eine Einarbeitungszeit im Team gegeben sein wird, zeigt sich daran, dass Sigrid Beck ein Jahr vor ihrem Ausscheiden aus dem Amt eine Nachfolge sucht und sie mit Rat und Tat zur Einarbeitung zur Verfügung stehen wird.

Vielleicht ergibt sich schon zur Jahreshauptversammlung am 10. März, dass eine Persönlichkeit Interesse zeigt, das Amt des oder der neuen Vorsitzenden im kommenden Jahr zu besetzen. Infos unter E-Mail kontakt@tbg-neulussheim.de, Sigrid Beck, Telefon 06205/39 77 41, oder Heike Mößner-Koch, E-Mail humm.koch@t-online.de. rhw