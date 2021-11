Weihnachtskonzert mit dem Palatina-Klassik-Ensemble abgesagt

Neulußheim. Schweren Herzens haben sich die Veranstalter, die Gemeinde und der Lions Club Hockenheim mit der Kirchengemeinde dazu entschlossen, das Weihnachtskonzert mit dem Palatina-Klassik-Ensemble, das für Sonntag, 19. Dezember, in der evangelischen Kirche geplant war, abzusagen.

Eine Absage, die nicht leichtfällt, wie Bürgermeister Gunther Hoffmann im Gespräch mit unserer Zeitung feststellt. Immerhin sei das Konzert traditionell eine perfekte Einstimmung auf die Weihnachtszeit, biete es mit seinem klassischen Repertoire und der stimmungsvollen Atmosphäre doch den passenden Hintergrund für die Feiertage. Was auch der bisherige Kartenverkauf unterstrichen habe.

Dennoch, so Hoffmann, habe man sich zur Absage entschlossen, schon weil das Konzert an einem Sonntag stattgefunden hätte. Unter Beachtung der 2Gplus-Regel hätte die Frage im Raum gestanden, wo sich Besucher testen lassen können. Und gleichzeitig wäre der Einlass in die Kirche nur mittels QR-Code möglich gewesen, was man nicht allen Besuchern zumuten könnte.

Bereits gekaufte Eintrittskarten können an den Verkaufsstellen umgetauscht werden.

