Weihnachtspäckchen werden in Neulußheim verteilt

Neulußheim. „Für den Bürgerhilfeverein verlief das Jahr 2022 sehr erfolgreich“, zieht Vereinsvorsitzender Werner Krauß ein positives Resümee über das zu Ende gehende Jahr.

„Nach den zwei Corona-Jahren, in denen wir wie viele andere Vereine ohne Veranstaltungen auskommen mussten, haben wir in den vergangenen Monaten einen besonderen Fokus auf die Öffentlichkeitsarbeit gelegt“, stellt der Vorsitzende fest. „So konnten wir in unseren Gesprächen mit den Gemeinderatsfraktionen, dem Gewerbeverein und der Schulleitung der Lußhardt-Schule unsere Zielsetzung verdeutlichen: Wir sind der Neulußheimer Verein, der nicht nur bei finanziellen Notlagen einzelner Bürgerinnen und Bürger unbürokratisch hilft. Auch unterstützen wir die Arbeit mit Kindern schon seit Jahren mit nicht unerheblichen Geldmitteln“, ergänzt zweite Vorsitzende Gisela Birk.

„Zwischenzeitlich ist auch unsere Homepage überarbeitet“, ergänzt Kassenwart und „Mann für alle Fälle“ Michael Bamberg. „Unter www.buergerhilfe-neulussheim.de stellt sich der Verein vor und informiert über Neuigkeiten.“ „Natürlich halten wir auch an unserer Tradition fest, zu Weihnachten individuell zusammengestellte Lebensmittelpakete mit besonderen Leckereien an Menschen zu verteilen, die nicht auf der finanziellen Sonnenseite des Lebens stehen“, erklärt Werner Krauß den Grund für das Vorstandstreffen am Jahresende.

„Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Monaten gebraucht werden, wenn bei Einzelnen die Nachzahlungen für Energiekosten die finanziellen Möglichkeiten übersteigen. Sprechen Sie uns an. Wir helfen, damit keine Neulußheimer Familie unverschuldet in einer kalten Wohnung sitzen muss.“ ib