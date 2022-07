Werbung für das Ehrenamt

Neulußheim. Mit dem Argument „Ich habe zwei linke Hände“, kann man bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Neulußheim sicher nicht punkten. „Jeder Mensch hat bestimmte Talente, die er in die Feuerwehr einbringen kann. Eine Vielzahl von Tätigkeiten warten auf Interessierte, die vielleicht auch ein ganz besonderes Hobby suchen“, laden die Floriansjünger zu einem offenen Übungsabend am Mittwoch, 27. Juli, ab 19 Uhr im Haus der Feuerwehr ein. Wer sich für Technik interessiere und anderen helfe wolle, leiste dazu einen Dienst an der Gesellschaft, schreibt die Wehr in einer Pressemitteilung.

Um die Mannschaftsstärke der zu erhöhen, würden sich deren Angehörige über neue Kameraden freuen.

Engagement und Kameradschaft

Am 27. Juli steht daher der Übungsabend an. Hier will die Wehr einen kleinen Einblick geben, was sie leistet und noch mehr leisten könnte, wenn sich weitere Menschen in das Ehrenamt der Freiwillige Feuerwehr einbringen. rhw