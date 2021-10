Werke von Haydn, Dvorak und Weber

Neulußheim. Bekannte und beliebte Werke von Joseph Haydn, Antonin Dvorak und Carl Maria von Weber sind am Sonntag, 3. Oktober, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche zu hören. Dirigent Klaus Eisenmann gelingt es immer wieder, mit den von ihm betreuten Orchestern in seiner Heimatgemeinde aufzutreten.

Am Sonntag gastiert er mit dem erfolgreichen Jugendsinfonieorchester Bruchsal, das er seit 15 Jahren leitet. Mit dem Konzertprogramm, das eine Woche später in Bruchsal aufgeführt wird, nimmt das Jugendsinfonieorchester Bruchsal am 13. Jugendorchesterpreis des Jeunesses Musicales teil.

Reservierung und Einlasskarten: Bettina.Luebbe@web.de, Telefon 07251/304346. ba