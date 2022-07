Wiedersehen in der Kirche

Neulußheim. Die Evangelische Kirchengemeinde begeht am Wochenende in vier Gottesdiensten die Jubelkonfirmationen. Am Samstag, 16. Juli, um 18 Uhr werden die Silbernen und Goldenen Konfirmanden gefeiert und gesegnet. Am Sonntag, 17. Juli, sind um 9.30 Uhr die Diamantenen Jubilare (60 Jahre konfirmiert) an der Reihe, um 11 Uhr die Eisernen Konfirmanden (65 Jahre) und den Abschluss bilden um 14.30 Uhr die Gnadenen (70 Jahre), Kronjuwelenen (75 Jahre) und die Eichenen (80 Jahre). Zu allen Gottesdiensten sind bereits etliche Anmeldungen eingegangen, Nachmeldungen nimmt die Kirchengemeinde noch bis Donnerstag, 14. Juli, entgegen.

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen kann gerne Maske getragen und auf Abstand geachtet werden. Einige Jubilare werden das Abendmahl feiern wollen, andere werden darauf verzichten. Beide Entscheidungen seien sehr verständlich und nachvollziehbar, so der Kirchengemeinderat. Das Abendmahl wird in kleinen Kreisen von zirka zehn bis 15 Personen gefeiert. Brot wird mit Gebäckzangen gereicht und Traubensaft in einzelnen Gläsern.

Im Gottesdienst um 14.30 Uhr bringt der Kirchengemeinderat das Abendmahl auch zu den Plätzen. Alle Jubilare erhalten jeweils vorm Haupteingang der Kirche vor dem Gottesdienst ihre Anstecknadeln und können dann ihren Sitzplatz mit ihren Angehörigen frei wählen. Zur Segnung erheben sich die Jubilare an ihrem jeweiligen Platz. Am Hauptausgang der Kirche erhalten die Jubilare dann nach den Gottesdiensten ihre Urkunden und sind anschließend zu einem kleinen Empfang mit Steh- und Sitzplätzen hinter der Kirche im Kirchgarten eingeladen. Das Team von „Gemeinsam statt einsam“ richtet die Empfänge aus. zg/kg