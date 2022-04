Win-win-Situation entsteht

Region/Neulußheim. Erwartungsgemäß kamen bei der ordentlichen Mitgliederversammlung des Chorverbandes Kurpfalz Schwetzingen auch viele Details zur bevorstehenden Fusion mit dem Heidelberger Chorverband zur Sprache. Bei einem kürzlichen Sondertreffen hatten die hiesigen Mitgliedsvereine ihrem Vorstand einen offiziellen Auftrag zur Aufnahme von entsprechenden Sondierungsgesprächen gegeben (wir berichteten).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachwahlen zum Vorstand Zur zweiten Vorsitzenden wird Gabi Oberhardt gewählt. Zum Schriftführer wird Thomas Widenka gewählt. rie

Der Landtagsabgeordnete Dr. Andre Baumann wünschte eingangs der Versammlung einen positiven Verlauf. Die vorgeschriebenen Regularien, die zwingend zu einer Jahreshauptversammlung gehören, waren relativ schnell abgehandelt. „Infolge Corona konnten viele unserer geplanten Aktionen und Vorhaben nicht stattfinden“, bedauerte Vorsitzende Daniela Hertenstein in ihrem Jahresbericht.

Berichte fallen knapp aus

Gleichlautend die Berichterstattung der Verbandschorleiterin Maria Löhlein-Mader. „Ich bin ja landesweit unterwegs und mir offenbart sich derzeit ein schlimmes Bild von unserer Chorszene. Auch in Kindergärten und Schulen darf nun schon im dritten Jahr nicht gesungen werden“, beschrieb Löhlein-Mader den Zustand des gemeinschaftlichen Singens.

Professionell und sehr übersichtlich der Kassenbericht von Schatzmeister Reinhard Bertram. Der kleine Ausgabenüberschuss in der Kasse kam durch einige besondere Unterstützungen der Chöre in jetzigen Krisenzeiten zustande. Dennoch stehe der Verband auf sehr gesunden Beinen. Sabine Rebmann vom Revisorenteam berichtete von einem vorbildlichen Kassenwesen. Folgerichtig daher die einstimmige Entlastung von Schatzmeister und Gesamtvorstand.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nachdem die Sondierungsgespräche mit den Heidelberger Sangesfreunden einen überaus positiven Verlauf hatten, wäre eine Abstimmung über Auflösung des Chorverbandes Kurpfalz Schwetzingen mit folgender Fusion mit dem Heidelberger Verband im Grunde direkt in dieser Mitgliederversammlung möglich gewesen. Die dafür notwendigen Zweidrittel-Mehrheiten der Mitgliedsvereine konnten aber durch das Fehlen von zwei Vereinen nicht erreicht werden. So müssen sich die Vereine für diesen Vorgang am Donnerstag, 7. April, nochmals treffen.

Aus dem Vorstand verabschiedet

Problemlos verliefen im Anschluss die Ergänzungswahlen und eine Satzungsänderung. Mit Heidi und Otto Günther sowie Peter Preißler wurden drei langjährige, verdiente Vorstandsmitglieder mit anerkennenden Präsenten und unter dem Beifall der Anwesenden aus ihren Ämtern verabschiedet.

Für den Chorverband Heidelberg war der Vorsitzende Ulrich Engelhard anwesend. „Wir freuen uns auf euch“, rief er mit herzlichen Worten den künftigen Kollegen zu. Für ihn stellt die kommende Fusion eine absolute Win-win-Situation dar.

Es sei zudem sichergestellt, dass mit der Vorsitzenden Daniela Hertenstein und Schriftführer Thomas Widenka zwei wichtige Persönlichkeiten im geschäftsführenden Präsidium des Chorverbandes Heidelberg vertreten sein werden und die Belange aus dem hiesigen Sprengel vertreten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3