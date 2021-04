Neulußheim. Die Gemeinderatsfraktion von Wir für Neulußheim (WfN) veranstaltet am Dienstag, 27. April, um 19 Uhr eine offene Fraktionssitzung in Form einer Webex-Sitzung. Besprochen werden die Themen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 29. April, die über die Homepage der Gemeinde Neulußheim abgerufen werden können.

Interessierte können die Zugangsdaten zur Sitzung unter vorstand@wir-fuer-neulussheim.de anfordern.