Neulußheim. Eigentlich wollten einige Sängerinnen vom AGV-Frauenchor „Women´s Voice“ mit den Kindern vom Ferienspaß zum Adventure-Minigolf am St.Leoner See radeln, aber in diesem Jahr sollte es anders kommen. Der Wettergott hatte am Ausflugstag das reinste Aprilwetter von sich gegeben. Da der Nachmittag zumindest für knapp zwei Stunden trocken bleiben sollte, hatte das Team um Daniela Hertenstein, zweite Vorsitzende des AGV, entschieden, den Ausflug nicht abzusagen.

Sie telefonierte mit den Eltern und bat um deren Einverständnis, die Kinder mit den Autos ans Ziel zu bringen. So wäre notfalls auch ein schützendes Dach über dem Kopf vorhanden gewesen, falls das Wetter doch nicht wollte. Wie in jedem Jahr traf man sich also zuerst am Alten Bahnhof in Neulußheim, um sich kennenzulernen und sich von den Eltern zu verabschieden.

Geschick und Feingefühl

Indira muss den Golfball unter dem Toilettenhäuschen durchschießen. © langham

Als nach einer kurzen Fahrt vor Ort alle aus den Autos stiegen, wurden die Gruppen mit Spielkarten eingeteilt und die Spielregeln besprochen. Dann ging es los. Schnell waren die „Buben“, „Damen“ und „Könige“ warmgespielt und hatten mit viel Geschick und Feingefühl die Bälle eingelocht. „Wir waren letzte Woche mit unseren Familien bereits minigolfen“ erzählten Emma und auch Max. Sie konnten geübt und mit ruhigem Händchen die Bälle schlagen. Bei anderen gaben die Betreuerinnen Tipps im Umgang mit Schläger und Ball.

Immer wieder nieselte es etwas, was die Gruppe aber nicht störte. „Wir sind ja nicht aus Zucker“ so die Kinder. So verging die Zeit rasend schnell. In der Halbzeitpause konnten sich die Kinder mit Getränken erfrischen und nach der 14. Bahn gab es für alle ein Eis.

Die Siegerehrung mit dem obligatorischen Abschlusslied fand, wieder zurück in der Gemeinde, statt. Die Sängerinnen stimmten „Bruder Jakob“ an und die Kinder sangen den Kanon gerne mit. So bleibt der Tag mit dem Frauenchor auch bei den zuhörenden Eltern noch lange in Erinnerung.

Eine Bitte hat Daniela Hertenstein noch an alle Eltern: Sollte ein Kind doch nicht teilnehmen können, wäre es gut, dies rechtzeitig beim Veranstalter abzumelden. „Unsere Warteliste ist jedes Jahr lang“ so Hertenstein. Wenn Kinder nicht erscheinen und auch die Eltern nicht erreichbar sind, sei das sehr ärgerlich für andere, die gerne mitgekommen wären. dh