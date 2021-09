Wissbegieriger Forschernachwuchs entdeckt den Kriegbach

Neulußheim. „Entdecke mit uns den Kriegbach – im Wasser sind nicht nur Fische, sondern viele andere kleine Lebewesen, die es zu entdecken gilt!“ Unter diesem Motto bot der SPD-Ortsverein auch dieses Jahr eine interessante Alternative beim Kinderferienprogramm an. „Wir waren erneut überrascht über die sehr große Nachfrage, weshalb wir unsere Kriegbach-Exkursion gleich zweimal anbieten mussten“, sagte Diplom-Biologe Hanspeter Rausch.

Ausgestattet mit Gummistiefeln und großer Neugierde kamen die kleinen Forscher an die Grillhütte, wo sie von Rausch begrüßt wurden. Als besondere Überraschung war es gelungen, Jule Zimmermann mit dem Ökomobil des Regierungspräsidiums nach Neulußheim zu holen. Das ist ein fahrendes Klassenzimmer mit Laborausstattung, und so war es kein Wunder, dass die Kinder es kaum abwarten konnten, mit den Untersuchungen des Kriegbachs zu beginnen.

Alles akribisch abgesucht

Doch bevor es losging, wurden die Teilnehmer gefragt, was ihnen zum Thema Wasser und Gewässer einfällt. Und es war erstaunlich, wie viel Wissen die Kinder mitbrachten. Doch dann ging es endlich zum Kriegbach, wo die Kinder an einem flachen Uferabschnitt in den Bach steigen konnten. Mit Sieben und Netzen wurde nun akribisch jeder Zentimeter des Gewässers nach Tieren abgesucht und es dauerte nicht lange, bis die Ersten riefen: „Ich habe einen Fisch im Netz“ oder „Ich habe eine Muschel gefunden“. Bis auf die Fische wurde alles sorgfältig eingesammelt und in flachen Wasserschalen zu dem Laborwagen gebracht.

Hier konnten die Tiere nun mit Hilfe von Mikroskopen und Bestimmungstafeln identifiziert werden. Ob Wasserläufer, Rückenschwimmer, verschiedene Muschel- und Schneckenarten oder Libellenlarven, alles war von größtem Interesse und wurde bestaunt. Da spielte es keine Rolle, dass bei dem einen oder anderen die Stiefel mit Wasser vollliefen und die Hosen bis über die Knie nass und eingeschlammt wurden. Solche Opfer wurden gerne hingenommen – in Anbetracht dessen, was man da alles zu sehen bekam.

Ruf nach Wiederholung

Die Kinder waren begeistert, hochmotiviert und Jule Zimmermann hatte zusammen mit ihren beiden Assistentinnen alle Hände voll zu tun, um den Wissensdurst der Kleinen zu stillen. Die Zeit verging viel zu schnell, weshalb die kleinen Forscherinnen und Forscher lautstark forderten, dass das Ökomobil auch nächstes Jahr wieder nach Neulußheim kommen soll. rhw