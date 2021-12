Der Blick der Gläubigen ging schon am Heiligen Morgen gen Himmel. Weniger wegen der Botschaft, die der Stern von Bethlehem vor über 2000 Jahren verkündete, sondern ob das Wetter zu den Open-Air-Gottesdiensten, coronageschuldet, am Alten Bahnhof und nicht in der Kirche, halten würde. Und es hielt leider nicht.

Und wer zum ersten Gottesdienst unter freiem Himmel um 15.30 Uhr und zum

...