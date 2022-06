Zeichen gegen Montagsspaziergänger gesetzt

Neulußheim. Miriam Walkowiak, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Neulußheim, freute sich, dass die Mitgliederversammlung wieder in Präsenz stattfinden konnte. In ihrem Bericht ging Walkowiak auf die Aktivitäten seit der jüngsten Online-Mitgliederversammlung ein. Mit großem Erfolg seien kurz vor Weihnachten und Ostern mit den Aktionen für die Tafel Hockenheim wieder Lebensmittel gesammelt worden.

Im Februar habe der Ortsverein viermal Flagge gegen die Montagsspaziergänger gezeigt. Mit einer langen Menschenkette und Schals als Abstandshalter sowie mit Maske sei ein deutliches Zeichen gesetzt worden.

Mit der SPD Neulußheim und der evangelischen Kirchengemeinde sei Raum für Friedensgebete angesichts des Ukraine-Kriegs geschaffen worden. Zur weiteren Unterstützung bei Terminen könne der Ortsverein auf seine jungen Mitglieder zählen – sie seien eine echte Ideenschmiede.

Die stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende Neza Yildirim lobte den Ortsverein für seine zahlreichen Aktivitäten und brachte gleich verschiedene Informationen und Termine des Kreisvorstands für die Versammlung mit.

Fraktionsvorsitzender Hanspeter Rausch gab zusammen mit Gemeinderätin Renate Hettwer Auskunft über die aktuellen Themen wie das Baugebiet bei der Zeppelinstraße, die Personalsituation in der Bücherei und Klimaschutz. Das Thema private Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine und die zu geringen Pauschalen für Nebenkosten, konnten die beiden Gemeinderäte bereits in die Gemeinderatssitzung mitnehmen.

Wichtiger als das 9-Euro-Ticket sei aus Sicht der örtlichen SPD, für Pendler, Schüler, Studenten und Azubis, ein attraktives Angebot im ÖPNV zu machen, hieß es schließlich noch. Eine soziale Abstufung dazu wäre besser gewesen.

In Vorbereitung seien politische Veranstaltungen, so die weitere Vorsitzende Jutta Menssen. Aber die Geselligkeit und der Austausch mit den Bürger komme in den nächsten Wochen auch nicht zu kurz. Zum einen sei die SPD bei der Sommertimeparty der Gemeinde dabei, zum anderen finde am Freitag, 5. August, um 19 Uhr ein Dämmerschoppen mit Musik am Alten Bahnhof statt. Liebhaber von Dampfnudeln sollten sich Sonntag, 4. September, in den Kalender schreiben. rhw