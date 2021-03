Neulußheim. Wie soll künftig die Zeppelinstraße aussehen? Mit dieser Frage wird sich unter anderem der Gemeinderat auf seiner Sitzung am Donnerstag, 18. März, 19 Uhr, im Haus der Feuerwehr befassen. Die Straße wird um eine Bebauung an der westlichen Seite erweitert, was eine Neugestaltung erfordert.

Vorab wird sich der Rat mit dem Beitritt der Gemeindebücherei zur Metropol-Card und zu metropolbib befassen. Metropolbib ermöglich den Zugang zu rund 55 000 E-Medien und zum Pressreader mit 7500 internationalen Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen. Beschlossen werden soll die Umstellung der Beleuchtung an der Lußhardtschule auf LED-Technik samt dem Einbau neuer Decken. Ferner müssen aus Brandschutzgründen die Versorgungsleitungen in den Treppenräumen feuerhemmend abgetrennt werden. Für die Maßnahmen sind rund 140 000 Euro veranschlagt.

Befassen wird sich der Rat mit einer Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes High-Speed-Netz Rhein-Neckar, dessen Ziel eine leistungsgerechte Versorgung mit schnellen Internetanschlüssen im Kreisgebiet ist. Im Wesentlichen geht es bei der Änderung um einen Passus, der künftig die Durchführung von Sitzungen per Videokonferenzen, also ohne persönliche Anwesenheit, ermöglichen soll.

Bekanntgaben und Verschiedenes runden den öffentlichen Teil der Sitzung ab, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. Während der Sitzung besteht Maskenpflicht.