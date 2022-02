Zusammenhalt betont

Neulußheim. Keine Frage, wenn die Corona-Pandemie irgendwann einmal zu Ende sein sollte – Spaziergänger wird es weiterhin geben. Und vielleicht gewinnt der Begriff ja seine Unschuld wieder, als man ihn mit gemächlicher Bewegung an der frischen Luft verband, wohltuend für Körper und Geist gleichermaßen.

Aktuell steht der Begriff für eine Gruppe von Menschen, die entweder nicht mit den Corona-Maßnahmen der Regierung einverstanden sind oder die sich als Impfgegner outen. Ihr verbindendes Element ist der gemeinsame Bummel durch die Straßen – wie auch in der Gemeinde – und wenn sie nicht ohne Abstand oder Masken unterwegs wären, könnte man sie versehentlich für „normale Spaziergänger“ halten oder für eine Großfamilie.

Zumindest Anfang der Woche war dies so, als das Grüppchen von Frischluftgehern durch die St.-Leoner-Straße zog, aufmerksam beobachtet von der Menschenkette, die sich vor Rathaus und evangelischer Kirche gebildet hatte. Während die Polizei die Gruppengrößen im Nachhinein mit jeweils 50 angab, zählte Gemeinderat Hanspeter Rausch nur noch knapp über 30, die es bis in den Straßenzug schafften. Der Rest verlief sich unterwegs. Für Rausch eine kleine Genugtuung, zumal die „Spaziergänger“ schon in der Vorwoche die gegenüberliegende Straßenseite nutzten, den direkten Kontakt vermieden.

Auch die Bürgermeister Gunther Hoffmann (Neulußheim) und Uwe Grempels (Altlußheim) nahmen dies zusammen mit Neza Yildirim, Mitglied im SPD-Landesvorstand, und den Mitorganisatoren Monika Schroth (Grüne) und Ingeborg Bamberg (WfN) sowie Vertretern der Kirche zur Kenntnis. Zumal sie sich mit den Menschen, die mit Schals und Masken in der Kette standen, einig waren, dass das Ziel der Kette, „Solidarität in der Pandemie“ zu zeigen umgesetzt wurde. aw