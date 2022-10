Zusammenhalt überdauert die Jahre

Neulußheim. Was ist eigentlich das Besondere an Jahrgangstreffen? Friedel Wagner vom Jahrgang 1941/42 und ihre Mitinitiatorinnen Franziska und Ursula des Jahrgangs brachten es auf den Punkt. „Es ist nicht nur das gemeinsame Mittagessen oder Kaffeetrinken, es ist das, was wir gemeinsam in unserem Jahrgang 1941/42 erlebt haben und was uns immer noch zusammenhält.

Die Nachkriegszeit, Entbehrungen, Schicksalsschläge aber auch Aufschwung und persönliches Glück waren die Begleiter der vielen zurückliegenden Jahre. Mit zunehmendem Alter machen sich jetzt auch die Beschwernisse des Lebens und der Gesundheit bemerkbar, so Wagner. Aber kein Grund sich nicht regelmäßig zu treffen.

Ausflüge und Feste

Seit der Schulentlassung 1956 sind die Jahrgangstreffen fest im Kalender notiert. Auch wenn man sich fast täglich im Ort sieht und Kontakt hat, sind die Treffen auch mit Schulkameraden, die fortgezogen waren, immer etwas Besonderes.

Der gemeinsame Ausflug vor Jahren nach Bad Herrenalb oder die vor einigen Monaten gemeinsam gefeierte Eiserne Konfirmation zeigen die tiefe Freundschaft der jetzt über 80-Jährigen.

So traf sich der Jahrgang 1941/42 mit Ehepartnern am Sonntag auf dem Friedhof vor dem Friedensengel und gedachte der im vergangenen Jahr Verstorbenen mit einem Blumengebinde, auch derer, die ihre letzte Ruhe nicht in Neulußheim gefunden haben.

Bei einem guten Essen ließ es sich an diesem Sonntag besonders gut plaudern und Rückblick zum einen auf das vergangene Jahr halten, aber auch stolz und zufrieden auf den Zusammenhalt des Jahrgangs sein. rhw