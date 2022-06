Zuschuss für TTC Waldhaus

Neulußheim. Dem jüngsten Kind in der örtlichen Vereinswelt einen Investitionskostenzuschuss zukommen zu lassen, darüber gab es in der Ratssitzung keinen Dissens. Der Verein, der TTC Waldhaus, der seinen Namen demnächst um den der Gemeinde erweitern wird, hatte einen Zuschuss für die Umgestaltung seines Außenbereichs beantragt sowie die Herrichtung der vereinseigenen Tennisplätze.

Wie Bürgermeister Gunther Hoffmann dem Rat darlegte, sehen die Förderrichtlinien der Gemeinde einen Zuschuss von 20 Prozent der förderfähigen Kosten vor – im konkreten Fall knapp über 6300 Euro. Die Herrichtung der Plätze zu bezuschussen lehnte Hoffmann ab, diese Arbeiten zählten zu den laufenden Kosten, seien nicht förderwürdig.

Mehrheitlich, so Dr. Markus Hartmann von den Grünen, sei seine Fraktion für den Antrag, allerdings stünde dieser nicht gänzlich in Einklang mit den Förderrichtlinien der Gemeinde, deshalb das unterschiedliche Abstimmungsverhalten. Bei den Tennisplätzen merkte er an, dass der Tennisverein Lußheim sehr wohl einen Zuschuss von 200 Euro pro Platz im Jahr erhalte. Weshalb er beantragte, dem TTC Waldhaus für seine Plätze pauschal 1000 Euro zu überweisen. Hoffmann erwiderte, dass die Platzfrage über die laufenden Zuschüsse geregelt würden. Hieran werde der neue Verein im kommenden Jahr partizipieren, ausnahmsweise könne man sich auf die 1000 Euro verständigen. Die angemahnte Überarbeitung der Förderrichtlinien scheitere am fehlenden Interesse der Nachbargemeinde.

Sven Nitsche (FWV) wollte sich ein seinem Abstimmungsverhalten nicht zu arg von den Richtlinien gängeln lassen, schon immer habe der Rat nach den Erfordernissen entschieden.

Womit der Investitionszuschuss von 6300 Euro bei drei Enthaltungen der Grünen gebilligt wurde, der einmalige Zuschuss von 1000 Euro für die laufenden Kosten einstimmig vom Rat beschlossen wurde. aw