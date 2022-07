Oftersheim. Eine 16-jährige Jugendliche hat am vergangenen Sonntagabend gegen 23 Uhr in der Nansenstraße ein Damenfahrrad gestohlen. Sie gelante in den allgemein zugänglichen Fahrradkeller eines Anwesens und entwendete dort das unverschlossene Fahrrad einer Anwohnerin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch Zeugen wurde sie dabei beobachtet. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt gegen die 16-Jährige Anzeige wegen Diebstahls.