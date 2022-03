185 Oftersheimer sind aktuell infiziert

Oftersheim/Kreis. Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind aktuell 1835 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Hockenheim hat mit 344 aktiven Fällen derzeit den deutlichen Höchstwert vor Schwetzingen (276) und Eppelheim (227) sowie Ketsch (211). Die wenigsten Fälle gibt es aktuell in Altlußheim (54), Neulußheim (109) und Reilingen (133).

Die Gemeinde Oftersheim rangiert mit aktuell 185 infizierten Menschen dazwischen. Seit Beginn der Pandemie sind hier 2089 Fälle registriert worden. Bürgermeister Jens Geiß hatte am Freitagmorgen im sozialen Netzwerk Facebook vermeldet, dass ein weiterer Todesfall eines Mitmenschen verzeichnet werden musste.

Die Entwicklung zeige, so Geiß in seinem Beitrag, „dass die Lage immer noch volatil ist: Am Montag waren es bei uns 170 aktive Infektionsfälle, am Dienstag 188, am Mittwoch 202, gestern 209 . . .“.

Inzidenz fällt

Im Rhein-Neckar-Kreis sind unterdessen Stand Freitag 7792 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt entsprechend bei 1880 und ist damit im Vergleich zum Vortag um 101,3 gesunken.

1413 Personen haben sich neu infiziert – somit sind seit Beginn der Pandemie 92 871 Fälle im Kreis bekannt. 84 488 Erkrankte sind mittlerweile allerdings auch wieder genesen. Das Landratsamt meldet außerdem 591 Verstorbene in Zusammenhang mit dem Virus im Kreisgebiet. Seit dem Vortag sind damit drei weitere Todesfälle dazugekommen – einer davon eben in der Gemeinde Oftersheim.

Die GRN-Klinik Schwetzingen meldet 21 Covid-Patienten auf der Isolierstation und zwei weitere Infizierte, die sogar auf der Intensivstation des Klinikums behandelt werden müssen.

Das Landratsamt hat unterdessen mit den Impfungen des Vakzins Nuvaxovid begonnen. Impfungen sind in den Impfstützpunkten im Heidelberger PHV und in Sinsheim möglich. Termine können online unter www.rhein-neckar-kreis.de oder über die Hotline 06221/5 22 18 81 gebucht werden. vas/mgw

Info: Weitere Infos und aktuelle Grafiken gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/corona