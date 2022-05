19-Jährige missachtet Vorfahrt - zwei Fahrzeuge kollidieren

Oftersheim. Eine 19-jährige Frau hat am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr die Vorfahrt eines 56-jährigen Daimler-Benz-Fahrers missachtet und ist mit dessen Fahrzeug kollidiert. Sie war laut Angaben der Polizei mit ihrem Audi TT auf der Lessingstraße in Richtung B291 unterwegs, als sie beim Links-Abbiegen auf die Bundesstraße dem 56-Jährigen, der von der B291 kommend in die Lessingstraße abbiegen wollte, die Vorfahrt nahm.

Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine Abschleppfirma abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 11.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.