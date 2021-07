200 Kinder machen mit

Oftersheim. In den vergangenen Wochen haben rund 200 Kinder und Jugendliche ein Anmeldeformular für das Sommerferienprogramm der Gemeinde abgegeben. Am Donnerstag, 23. Juli, werden alle Teilnehmerpässe per E-Mail verschickt, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Ist kein Teilnehmerpass im Posteingang zu finden, so lohne sich auch mal der Blick in den Spamordner. Wenn auch dort nichts angekommen ist, soll man sich am besten per Mail an jugendreferat@oftersheim.de oder telefonisch unter 06202/59 71 13 an Oftersheims Jugendreferent Steffen Eisemann wenden.

Auch wenn jemand an einer zugeteilten Veranstaltung nicht teilnehmen kann, solle dies unbedingt rechtzeitig an oben stehende Kontaktdaten mitgeteilt werden, damit der Platz an ein anderes Kind weitergeben werden kann.

Telefonisch Restplätze sichern

Nachzügler haben ab Montag, 27. Juli, Gelegenheit, sich bei der „Restebörse“ für noch freie Plätze anzumelden. Die Restplätze werden ausschließlich telefonisch (06202/59 71 13) vergeben.

Die Veranstalter erhalten die Teilnehmerlisten voraussichtlich am Freitag, 30. Juli. zg