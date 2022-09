21 Thesen zur Orientierung: Geiß, Seidel oder Speitelsbach für Oftersheim?

Oftersheim. Die Oftersheimer wählen am Sonntag, 18. September, einen neuen Bürgermeister. Zur Auswahl stehen drei Kandidaten: Amtsinhaber Jens Geiß, Pascal Seidel und Serienkandidat Samuel Speitelsbach. Doch welchem Kandidaten die Stimme geben? Wessen Positionen stimmen am meisten mit den eigenen überein und welcher Bewerber sieht den selben Handlungsbedarf und Schwerpunkte für die kommenden Jahre wie der Wähler?

Eine Unterstützung bei der Beantwortung dieser Fragen gibt der neue Wahlhelfer der Schwetzinger Zeitung, der auf der Internetseite kostenlos abgerufen werden kann. Der Wahlhelfer ist mit dem seit 1998 im Einsatz befindlichen Wahl-O-Mat verwandt, allerdings fragt er nicht die Positionen von Parteien, sondern die von Einzelpersonen ab.

Wahlhelfer zur Bürgermeisterwahl in Oftersheim



21 Thesen zur Wahl: Vergleichen Sie Ihre Positionen mit denen der Kandidaten. Mit unserem digitalen Programm können Sie überprüfen, welcher der Kandidaten Ihre Interessen am stärksten vertritt. Hier geht's zum Wahlhelfer.

Seine Funktionsweise ist einfach: Der Wahlhelfer präsentiert 21 Thesen zu kommunalpolitischen Themen, die in Oftersheim wichtig sind – von Verkehrsfragen über Baustellen und die Infrastruktur, über den Leimbach bis hin zu Vereinsarbeit und Klimaschutz vor Ort. Die Nutzer klicken an, inwieweit sie den Thesen zustimmen oder diese ablehnen. Die Zustimmung ist in den Abstufungen „ja“, „eher ja“, „egal“, „eher nein“ oder „nein“ per Auswahl möglich. Auch die drei Kandidaten Geiß, Seidel und Speitelsbach konnten entsprechend dieser Abstufungen auswählen. Themen, die den Wählern besonders wichtig sind, können sie im Wahlhelfer doppelt gewichten. Am Ende können Erläuterungen der Kandidaten zu den 21 Thesen ebenfalls eingesehen werden.

Wichtig ist dabei, dass das Ergebnis des Wahlhelfers keineswegs eine Wahlempfehlung ist, sondern nur vor Augen führen soll, mit welchem Kandidaten es die meisten Übereinstimmungen gibt. Zudem können die Nutzer die Positionen der Kandidaten zu wichtigen Themen miteinander vergleichen.

Antworten von allen Bewerbern

Zu den 21 Thesen, die unsere Zeitung den drei Bürgermeisterkandidaten zusandte, äußerten sich alle fristgerecht: Jens Geiß und Herausforderer Pascal Seidel haben per E-Mail ihre Gewichtung der Thesen abgegeben und kurze Stellungnahmen geschrieben. Samuel Speitelsbach, Dauerkandidat bei zahlreichen Bürgermeisterwahlen in ganz Baden-Württemberg, war postalisch zu erreichen und hat kurze Erklärungen zu seinen Antworten geliefert.

Das Angebot des Wahlhelfers ist seit eineinhalb Wochen auf der Webseite der Schwetzinger Zeitung online. Stand Sonntag haben es 159 Besucher genutzt. 96 davon stimmten am häufigsten mit den Thesengewichtungen Jens Geiß’ überein, 53 mit Herausforderer Pascal Seidel und immerhin zehn mit denen von Samuel Speitelsbach.