Oftersheim. Einen Unfall mit rund 20.000 Euro Sachschaden hat ein 85-Jähriger am Dienstagnachmittag in Oftersheim verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Mercedes ungebremst gegen ein geschlossenes Hoftor in der Moltkestraße. Aus welchem Grund der Mann die Kontrolle über das Auto verlor, ist noch unklar. Das Polizeirevier Schwetzingen emittelt. Auf den Mercedes entfallen 15.000 Euro des Sachschadens, der Wagen musste abgeschleppt werden.

