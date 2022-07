„Aasgeier“ gibt’s sechs Mal

Oftersheim. „Aasgeier iwwer Ofdasche“! Die Kleine Bühne probt das Stück voller Vorfreude auf sechs Aufführungen, die nach zweimaliger Verlegung nun für Oktober geplant sind. „Wir hoffen sehr, die ,Aasgeier’ dann endlich zur Aufführung zu bringen“, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

Am Sonntag, 24. Juli, findet im Josefshaus der Kartenvorverkauf für die sechs Termine statt. Von 14 bis 15 Uhr können Tickets für die Vorstellungen am Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr, Samstag, 15. Oktober, 15 und 20 Uhr, Sonntag, 16. Oktober, 11 und 15 Uhr, sowie für Montag, 17. Oktober, 20 Uhr, erworben werden. Corona-bedingt stehen pro Termin 100 Karten zur Verfügung. „Es gibt keine festen Sitzplatzkarten, sondern es herrscht freie Platzwahl“, heißt es in der Mitteilung abschließend. mgw