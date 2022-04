Ab sofort auf der anderen Seite der Pfeife

Oftersheim. „Der Schiedsrichter ist oftmals allein auf den Platz und wird oft kritisiert“, sagt Dimi Chrisafis, Jugendleiter bei der SG Oftersheim. Chrisafis ist jemand, der auch anpackt und betont: „Man darf nicht nur unzufrieden sein, sondern muss auch etwas dagegen unternehmen.“ Er ist einer, der den Verein lebt und auch ganz viel Herzblut hereinsteckt.

In den vergangenen Monaten hatte Chrisafis daher im Gremium der Jugendleitung des Öfteren diskutiert, wie die SG Oftersheim mehr Schiedsrichter an sich ziehen kann. Dr. Christopher Paul, Trainer der D-Jugend der SGO, kam dann die zündende Idee: Federführend setzte er diese dann um und machte innerhalb seiner Mannschaft Werbung für die Schiedsrichterei und wies insbesondere auf den Nutzen hinsichtlich Entwicklung und Selbstbewusstsein hin. „Außerdem haben wir betont, dass es als Schiedsrichter einfacher sei, Karriere zu machen als in der Rolle des Fußballers“, so Chrisafis.

Nachwuchs bereits im Einsatz

Und so machten sich die zehn D-Jugend-Spieler Till Wäldin, Paul Faller, Marlon Kusebauch, Bennet Viertel, Bennit Weber, Jeden Donath, Berk Ginler, Frederik Paul, Jonathan Wiebalk und Jonas Schiffmann sowie der B-Jugendliche Boris Rüttinger auf, um einen Schiedsrichter-Kurs abzulegen.

„Ich fand die Aufgabe als Schiedsrichter sehr interessant und reizvoll, nachdem mein Bruder Adrian seit ein paar Jahren ebenfalls Schiedsrichter ist“, erklärt Rüttinger, der weiterhin als Spieler in der B-Jugend aktiv bleibt. Bisher halten sich bei ihm die Überschneidungen zwischen Spieleinteilung als Schiedsrichter und Einsatz als Spieler noch in Grenzen. „Es kam auch schon vor, dass ich nach einem Schiedsrichter-Einsatz nachmittags noch selbst ein Spiel hatte“, schildert Rüttinger.

Mit Thomas Runza wurde dem jungen Unparteiischen ein sehr erfahrener Schiedsrichter als Pate zur Seite gestellt. „Mit den bisherigen Spielleitungen hatte ich keine Probleme“, freut sich der Jugendspieler über seine ersten Einsätze und Dimi Chrisafis ist glücklich, dass die SG Oftersheim ein deutliches Signal im Verband gesetzt hat, um den Stellenwert der Schiedsrichter hervorzuheben. „Es ist wichtig, dass wir uns im Fußball an anderen Sportarten orientieren, welche große Bedeutung der Schiedsrichter für das Spiel hat“, so Chrisafis. wy