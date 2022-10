Ab sofort „Erste Hilfe“

Oftersheim. Ab sofort finden die „Erste Hilfe“-Kurse des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Kreisverband Mannheim auch am Standort Oftersheim statt. Die Rotkreuzkurse „Erste Hilfe“ wenden sich an alle Interessierten, Führerscheinbewerber, betriebliche Ersthelfer, Übungsleiter et cetera – es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich.

Für die kommenden Termine in den Räumlichkeiten des DRK Ortsvereins Oftersheim in der Eichendorffstraße 34 sowohl am Mittwoch, 19. Oktober, als auch am Montag, 28. November, jeweils in den Zeiten zwischen 8.30 und 16 Uhr, sind noch freie Plätze verfügbar.

Eine Online-Anmeldung ist über die Homepage www.DRK-Mannheim.de möglich.

Weitere Informationen und Anfragen werden telefonisch unter 0621/3 21 85 21 oder per E-Mail an Ausbildung@DRK-Mannheim.de gegeben beziehungsweise gerne beantwortet. zg