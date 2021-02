Oftersheim. Das eigentliche Fasten fängt nach dem Entlastungstag am Sonntag an. Und das bedeutet zunächst Darmentleerung. Wir haben uns mit TSV-Übungsleiterin Elisabeth Groß, einer zertifizierten Fastenkursleiterin, auf die Variante mit Glaubersalz geeinigt (als Alternative gibt es noch den Einlauf, der aber nur für erfahrene Fastende empfehlenswert ist). Die Dosierung steht auf der Verpackung (30 Gramm auf einen halben Liter Wasser), der Geschmack ist erst einmal gewöhnungsbedürftig. Deshalb kann man gerne noch eine halbe Zitrone auspressen und dazugeben. Zur Neutralisierung des Geschmacks darf man Kräutertee – zum Beispiel Pfefferminze, Kamille, Melisse oder Brennnessel – trinken oder auch auf Petersilie kauen. Wichtig ist: Langsam und optimalerweise 36-mal, empfiehlt Elisabeth Groß. Und ab jetzt gilt: Immer in Reichweite der Toilette bleiben, denn hat der Darm erst mal auf „Entleerung“ geschaltet, bedeutet es das auch.

Insgesamt gibt es an den Fastentagen drei Mahlzeiten täglich, aber nur flüssige Nahrungsmittel. Dazwischen sollten mindestens vier Stunden liegen, denn auch die Bauchspeicheldrüse und die Leber dürfen sich eine Auszeit gönnen. Mit dem Glaubersalz ist am Sonntag, dem ersten Tag, der Auftakt gemacht. Die beiden anderen Mahlzeiten am Sonntag sind wahlweise selbst gemachte Gemüsebrühe (eine Portion entspricht 0,5 Liter) oder 0,3 Liter Schorle, die sich wie folgt zusammensetzt: 0,1 Liter frisch gepresster Saft und 0,2 Liter Quell- oder Mineralwasser.

Für die Gemüsebrühe, die man übrigens auch auf Vorrat kochen kann, eignen sich vor allem Wurzelgemüse wie Karotten, Stauden- oder Knollensellerie, aber auch Lauch oder Pastinaken. Das lässt man dann vor sich hinköcheln, bis die Brühe einen guten Geschmack bekommen hat. Auf Salz wird vollständig verzichtet. Bei selbst gepressten Saft (ohne Fruchtfleisch) greift man auf das gängige Obst zurück wie beispielsweise Äpfel, Orangen oder Grapefruit, keinesfalls auf zu zuckerhaltige Sorten wie Banane oder Trauben.

Den Verzehr darf man gerne zelebrieren. Elisabeth Groß rät, Brühe oder Saft mit einem Kaffeelöffel zu sich zu nehmen und zu „kauen“. Hört sich im ersten Moment skurril an, aber das steckt dahinter: Lässt man die Flüssigkeit lange im Mund und macht Kaubewegungen, tritt schnell ein Sättigungsgefühl ein. Denn Fasten bedeutet nicht Hungern. Und nicht schlingen bedeutet entschleunigen – der Sinn der Fastentage. Zwischen den Mahlzeiten soll man mindestens 2,5 bis 3 Liter pro Tag trinken – Wasser oder Kräutertee., gerne auch mit einem Spritzer Zitronensaft.

Ab Montag sind es drei Mahlzeiten pro Tag – die angegebenen Mengen bleiben über die ganze Woche gleich. Der Tipp von Elisabeth Groß zur Reihenfolge: morgens verdünnter Saft und ein halber Kaffeelöffel Honig (aber aus der Region!), um genug Energie für den Tag zu tanken. Mittags und abends folgt die Gemüsebrühe, die man im Geschmack je nach Sorte variieren darf.

Ab Sonntag dürfen die Fastenden sich und die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Das bedeutet: moderate Bewegung wie langsames Spazierengehen im Wechsel zu Ruhephasen. Hier gönnt man sich mal ein gutes Buch oder auch Entspannungsübungen. Im Fokus stehen die Entschleunigung und das Entgiften. az

Info: Fragen zum Fasten beantwortet TSV-Übungsleiterin Elisabeth Groß, Telefon 06202/5 17 47.