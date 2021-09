Abc-Schützen müssen sich noch ein wenig gedulden

Oftersheim. Unterrichtsbeginn im Schuljahr 2021/22 an der Friedrich-Ebert-Schule und der Theodor-Heuss-Schule, denn die Ferienzeit ist nach sechs Wochen zu Ende – viel zu schnell, wie sicherlich nicht wenige Schüler meinen. An den beiden Oftersheimer Schulen startet damit ab sofort wieder der Unterrichtsalltag.

An der Friedrich-Ebert-Grundschule beginnt der Unterricht für die Klassen zwei bis vier an diesem Montag, 13. September, um 8.40 Uhr und endet nach der fünften Stunde um 12.25 Uhr.

Eltern vor den Kindern

Die Einschulungsfeiern der künftigen Erstklässler finden am Freitag, 17. September, statt. Bereits am Dienstag, 14. September, treffen sich die Klassenlehrerinnen mit den Erstklasseeltern zum ersten Elternabend. Zu beiden Veranstaltungen haben die Erstklässler und ihre Eltern bereits Einladungen von den Klassenlehrerinnen erhalten. Dabei gilt es, die unterschiedlichen Veranstaltungsorte und -zeiten der einzelnen Klassen zu beachten.

Die Kernzeit- und Hortbetreuung findet ab Montag, 13. September, für die Klassen zwei bis vier statt. Die Kernzeitbetreuung für Klasse eins beginnt eine Woche später am Montag, 20. September.

Die „Neuen“ kommen am Freitag

Die Klassen zwei bis vier der Theodor-Heuss-Schule beginnen an diesem Montag, 13. September, zur zweiten Stunde um 8.45 Uhr. Für diese Klassen endet der Unterricht am ersten Schultag nach der fünften Stunde um 12.25 Uhr. Die Klassenstufen müssen dabei folgende Ein- beziehungsweise Ausgänge beachten: Klasse zwei den Seiteneingang „Teich“, Klasse drei den Seiteneingang „Schulhof“ und Klasse vier den Haupteingang.

Die ersten Klassen feiern ihre Einschulung am Freitag, 17. September, ab 14 Uhr getrennt in ihren jeweiligen Klassenverbänden. Unterrichtsbeginn ist für die jüngsten Schüler danach erst am Montag, 20. September, um 8.45 Uhr, das Unterrichtsende um 15 Uhr. Die Eltern erhielten hierzu nach Auskunft der Schulleitung bereits detaillierte schriftliche Informationen.

Der einleitende Elternabend für die ersten Klassen der Theodor-Heuss-Schule findet am Mittwoch, 15. September, um 19 Uhr statt. Veranstaltungsorte sind die THS-Mensa, die Karl-Frei-Halle und der Musiksaal statt. zg