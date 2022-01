„Abfall räumt sich nicht von alleine weg“

Oftersheim. Die offensichtlich zunehmende Unsitte, Abfälle im öffentlichen Raum achtlos wegzuwerfen, liegen zu lassen oder sogar absichtlich zu platzieren, ohne die dafür vorgesehenen Abfalleimer oder Papierkörbe zu benutzen, wird mittlerweile unter dem englischen Begriff Littering zusammengefasst. Es ist schlichtweg Vermüllung.

Im Corona-Jahr 2020 ist das Abfallaufkommen der privaten Haushalte in Deutschland nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes deutlich gestiegen: „Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wurden bei den Haushalten insgesamt 39,6 Millionen Tonnen Abfälle eingesammelt. Das waren 1,6 Millionen Tonnen oder vier Prozent mehr als 2019“, so die Angabe.

Regelmäßig im Einsatz

Der Anstieg des Müllaufkommens hängt sicherlich auch mit der Bestellung und Abholung von Essen und Getränken zusammen. So ist Müll in Form von Plastiktüten, Trinkbechern und Essensverpackungen im Blumenkübel oder auf den Spielplätzen auch in Oftersheim keine Seltenheit – regelmäßig ist auch das hiesige Umweltamt mit dieser Unsitte beschäftigt. „Immer wieder werden auf Spielplätzen oder an Sitzbänken achtlos Essens- und Getränkeverpackungen liegen gelassen, obwohl sich auf jedem Spielplatz oder an Straßen Mülleimer befinden“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung aus der Verwaltung.

Der Müll räume sich nicht von selbst weg, monieren die Verantwortlichen der Verwaltung, die den Unrat einsammeln und ordentlich entsorgen. „Außerdem ist der Müll eine Belastung für die Umwelt. Plastik überdauert bis zu 500 Jahre, Metalldosen gut 200 Jahre und Zigarettenstummel bis zu fünf Jahre, informiere dazu der Naturschutzbund Deutschland (Nabu)“, schreibt das Umweltamt in einer entsprechenden Pressemitteilung, in der die Mitarbeiter einmal mehr appellieren, Müll in die Mülleimer zu werfen – oder mit nach Hause zu nehmen.

Schutz der Natur

„Tiere können sich an Metallringen verletzen, Vögel können in Kunststoffnetzteilen und Kleinsäuger in Plastikgefäßen hängen bleiben“, unterstreicht das Amt weiter. Ratten und Ungeziefer werden durch Lebensmittelreste ebenfalls angelockt.

„Auch aufgesammelter Hundekot in Plastiktüten verrottet nicht und sollte daher in einen Mülleimer geworfen werden“, unterstreicht das Umweltamt.

Bei Verunreinigungen oder Beschädigungen und Beschwerden sowie Anregungen können sich die Bürger unter Telefon 06202/59 72 02 an das Umweltamt wenden, das auch per E-Mail an die Adresse umweltamt@oftersheim.de erreichbar ist. zg