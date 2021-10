Manche mögen es hart. Also, was die Musik anbelangt. So richtig Abrocken war am Freitagabend im Juz angesagt. Dort lieferten sich Schlagzeuge, Gitarren, Bässe und Stimmen ein friedliches Battle um die Gunst des Publikums. Exakt 50 Gäste durften bei der ersten Rocknacht nach langer Pandemiepause dabei sein: „Das passt schon“, kommentierte Matthias Grimm, ehrenamtlich seit 14 Jahren im Juz-Team

