Ablage auf Grünflächen

Oftersheim. Aufgrund der Corona-Lage und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen kann die Weihnachtsbaumsammlung erneut nicht als Vereinssammlung durchgeführt werden, teilt die Gemeindeverwaltung in einem Schreiben mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Verantwortlichen haben nun zusätzlich zur Sonderöffnung des Häckselplatzes Sammelstellen im Ortsgebiet ausgewiesen. Dort können Bäume von Montag, 10. Januar, bis Samstag, 15. Januar, deponiert werden. Ebenso besteht die Möglichkeit der Entsorgung von Weihnachtsbäumen über die Biotonne. Die Sonderöffnung des Häckselplatzes ist für Samstag, 8. Januar, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr eingeplant.

Ablageplätze im Ortsgebiet sind die Grünflächen des Gemeindeparks Richtung Festplatz, an der Friedenslinde am Friedhof in der Hardtwaldsiedlung, der Goetheplatz sowie der Lessingplatz. Die Entsorgung der Weihnachtsbäume an diesen Stellen ist kostenlos. „Allerdings sollten die Bäume ohne Dekoration und zum Transport genutzten Plastiktüten abgegeben werden“, schreibt die Verwaltung zu ihrem Angebot. Zudem sollten die Bäume nicht zerkleinert werden.

Wilde Entsorgung verboten

Im vergangenen Jahr wurden die Weihnachtsbäume teils auf Plätzen abgelagert, unter anderem auf Wiesen und Parkbuchten. „Diese wilden Ablageplätze verwahrlosen in der Regel ziemlich rasch zu kleinen Müllhalden“, heißt es aus der Verwaltung. „Daher bittet die Gemeinde Oftersheim, zur Entsorgung die genannten Ablageplätze und den genannten Zeitraum einzuhalten.“ zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2