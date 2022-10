Abschluss der Jubiläumsfeier im JUZ Oftersheim gerät zum vollen Erfolg

Oftersheim. Disco, Party, Konzert – die Jubiläumswoche zum 40. Geburtstag des Jugendzentrums Oftersheim klingt cool, ausgelassen und turbulent aus. 80 Partylöwen bei der Kinderdisco, etwas weniger bei der anschließenden Teeniedisco und nochmals beim Konzertabend mit insgesamt drei Bands – die Organisatoren Sebastian Längerer und Eva Leibig, die das Juz engagiert leiten, sind mit der Resonanz sehr zufrieden.

Mehr als 200 Besucher nach dem Festakt am 12. Oktober (wir berichteten ausführlich) sind ein Wort. „Wir hatten durchweg sehr gelungene Aktionen“, bilanziert Eva Leibig, „viele Leute waren da, die schon länger nicht mehr im Juz waren. Dies illustriert eindrucksvoll, dass das Juz Generationen verbindet.“

In der Tat: Zum runden Geburtstag kommen die Begegnungen und Gespräche gewiss nicht zu kurz – und es darf ausgiebig in Erinnerungen geschwelgt werden. Das Jugendzentrum ist ein Ort der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft, aber eben auch ein Eldorado für rundum nostalgische Gefühle.

Und zugleich eine Möglichkeit für „wilde Hühner“ und „wilde Kerle“, sich nach den entbehrungsreichen Corona-Zeiten auszutoben und das allzu Restriktive in den letzten zweieinhalb Jahren mal ad acta legen zu können.

„Massive Stimmung“

„Die Kinderparty lief den Teenies in puncto Partymachen den Rang ab“, berichtet Juz-Leiter Sebastian Längerer, „sie feierten so frenetisch mit, dass manch ein Club-DJ hätte neidisch werden können, so massiv war die Stimmung.“ Auch seine Arbeitskollegin Eva Leibig spricht von einer „zünftigen Feier“, die Praktikantin Vivien Gierden als Haus-DJ erleben darf und wohl nicht so schnell vergessen wird.

Neben verschiedenen Spielen kommt vor allem der Limbo-Tanz bestens an. Und als Höhepunkt funktioniert eine Piñata, ein Gebilde aus Pappmasché, das an der Decke hängt und nach Verwendung eines Stocks Süßigkeiten vom Juz-Himmel regnen lässt. „Das große Draufstürzen toppte alles“, verrät Leibig über eines der Symbole einer mittelamerikanischen Fiesta.

Etwas gemäßigter geht es bereits bei der Teeniedisco zu. Hier sind die meisten zwischen elf und 16 Jahre, bei alkoholfreien Cocktails und der Musik von DJ Felix vom Ladenburger Jugendzentrum verbringen die Jugendlichen „einen gechillten Abend bei einer Art von Disco“, wie es Eva Leibig formuliert.

Vor dem Konzertabend erreicht die Verantwortlichen eine kurzfristige Absage der Hockenheimer Band „New Projekt“. Die junge Sängerin leidet unter Erkältungssymptomen und kann nicht singen.

Was nun, was tun? Das Jugendzentrum findet schnell Ersatz. Die „Cannibal Rats“ vom benachbarten Jugendzentrum „Go in“ aus Schwetzingen springen prompt ein. „Sie haben New Projekt perfekt vertreten“, so Sebastian Längerer.

Rund 50 Besucher, die mitgebrachten Fans der Bands „Hospital Revival“, „Midnight Haunt“ und „Cannibal Rats“ und die Helfertruppe sowie Freunde des Juz bilden zum „Finale furioso“ ein bunt gemischtes Publikum. „Alle haben sehr gut gerockt“, sagt Eva Leibig schmunzelnd. Einleuchtende Erklärung: Der letzte Musikabend vor dem „Juz-Concerts Special“ anlässlich des 40-jährigen Bestehens hatte am 1. Oktober 2021 mit „Chris Blackburger“, „Matora“ und „Nitrocks“ die Jugendlichen angelockt. Eine fürwahr lange Pause.

Wie dem auch sei: Das Juz hat das Feiern nicht verlernt. Und wenn ein früherer Konzertgänger aus den 80er Jahren nochmals abgeht wie ein Fruchtgummi und auf der Bühne „hottet“ wie einst, dann hat die Oftersheimer Institution für Kinder und Jugendliche so gut wie alles richtig gemacht. Bis es wieder mal heißt: Disco, Party, Konzert . . .