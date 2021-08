Achtung, Finger weg!

Hallo Kinder! Habt ihr schon mal eine Kermesbeere gesehen? Sie hat sehr farbenfrohe Früchte – oft sieht man bei uns die amerikanische Art. Ihre Blütenkerzen hängen nach unten. Sie ist wesentlich frostempfindlicher und kommt deshalb nur in wärmeren Gebieten, zum Beispiel im Süden Deutschlands, vor. Aber aufgepasst, auch wenn sie schön anzusehen ist, dürft ihr sie auf keinen Fall essen. Auch mit der Haut sollte sie lieber keinen Kontakt haben. Denn sie ist giftig. Die Kermesbeere enthält Pflanzenstoffe, die für den Menschen schädlich sind. Besonders die amerikanische Art enthält viel von diesem Giftstoff. Bei beiden Arten solltest du deshalb auch nicht die anderen Pflanzenteile verzehren. Die Giftstoffe verteilen sich aber in unterschiedlicher Konzentration über die Pflanze: Die Wurzel enthält am meisten Gift, die Beeren am wenigsten. Unreife hellgrüne Früchte enthalten dabei noch einmal deutlich mehr Gift als reife Beeren, die lila- oder schwarzfarben sind. Es gibt etwa 25 bis 35 verschiedene Pflanzen in der Gattung der gefährlichen Kermesbeeren, die unterschiedlich giftig sind – allerdings sollten Kinder von allen Arten die Finger lassen.

