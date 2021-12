Oftersheim. Ein brennender Adventskranz hat am Sonntagnachmittag um kurz nach 16 Uhr in der Nansenstraße für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses hat der Rauchmelder ausgelöst, auch Brandgeruch war wahrnehmbar. In der Wohnung, in der keine Personen vorgefunden wurden, brannte ein Adventskranz. Dies teilte ein Mitarbeiter vor Ort mit.

