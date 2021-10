AfD-Fraktion stellt um

Oftersheim. In der Kreistagssitzung am Dienstag, 19. Oktober, in der Olympiahalle in Nußloch verpflichtete Landrat Stefan Dallinger zwei neue Mitglieder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Athina Buchmann aus Oftersheim und Dieter Krieger aus Wiesloch wurden auf ihre Ämter als Kreisrätin beziehungsweise Kreisrat vereidigt. Beide Politiker gehören der Fraktion der AfD an und haben bereits die Annahme der Wahl erklärt.

Wegzug als Grund

Athina Buchmann (AfD) ist Mitglied im Kreistag. In der jüngsten Sitzung hat Landrat Stefan Dallinger die Oftersheimerin vereidigt. © Landratsamt

Athina Buchmann folgt auf Kreisrat Dr. Matthias Funk und Dieter Krieger auf Kreisrat Dr. Guido Elberfeld. Beide waren aus dem Rhein-Neckar-Kreis weggezogen und hatten somit ihre Wählbarkeit verloren. Daher mussten Funk und Elberfeld jeweils aus dem Kreistag ausscheiden und ersetzt werden. zg