Aggression und Schmerz mit Barmherzigkeit begegnen

Oftersheim. Es gibt diese großen Worte: Vergebung, Liebe, Würde, Gerechtigkeit. Und: Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit begleitet uns schon das ganze Jahr. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist, werden wir mit der Jahreslosung aufgefordert.

Barmherzig sein, Barmherzigkeit zeigen. Ich spüre: Das tut mir und anderen gut. Mit meinem Herzen spüren, was das Gegenüber braucht. Nicht sofort urteilen, die Spirale von Schmerz und Aggression unterbrechen. Mitfühlen. Der vergangene Sonntag „Miserikordias Domini“ hat die Barmherzigkeit Gottes im Namen. Dieser Tag lässt uns mitfühlen mit denen, die es brauchen und die bedürftig sind – weil Gott selbst, weil Christus mitfühlt und den Schmerz und das Leid der Menschen kennt.

So kurz nach Ostern schon wieder vom Leiden zu sprechen, mag für manchen befremdlich sein. Aber die dunklen Tage gehören ja auch nach Ostern zum Leben noch dazu. Für manche von uns scheinen sie gar nicht mehr aufzuhören. Dann davon zu hören und zu sprechen, dass Gott mitfühlt und unsere finsteren Täler und dunklen Tage teilt, uns aber auch wieder herausführt ins Licht – das ist für mich die Osterbotschaft mit der Hoffnung, die darin steckt, gerade in diesen mühsamen Corona-Zeiten mit dem Warten auf den nächsten Lockdown.

Wie im dunklen Tal

Ich habe versucht, diese Gedanken zur mitfühlenden Barmherzigkeit im Impuls über Robin und seine Pflegefamilie und Helga mit ihrem Engagement für Bedürftige auszudrücken. Die Personen und Namen sind selbstverständlich fiktiv. Nehmen Sie gerne daran Anteil. Vor allem in diesen Corona-Tagen, Corona-Wochen und Corona-Monaten fühlen sich viele von uns wie in einem dunklen Tal. Schon vor längerer Zeit hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier darum angeregt, am 18. April einen Gedenkgottesdienst für die Corona-Opfer zu feiern. Der Sonntag des mitfühlenden Herzens Gottes scheint mir besonders angemessen dafür zu sein.

Trost für Hinterbliebene

Auch wir haben diesen Gottesdienst gefeiert – zum Gedenken an die Opfer und zum Trost für die Hinterbliebenen, aber auch für alle, die unter Corona und den Folgen leiden. Gott geht mit jedem, mit jeder Einzelnen durch jedes dunkle Tal wie ein guter und fürsorglicher Hirte und führt auch wieder aus dem Tal hinaus, um uns einen Tisch zu bereiten – wie es in Psalm 23 heißt, dem Psalm für den vergangenen Sonntag.

Der Gottesdienst, den Pfarrer Tobias Habicht und ich gemeinsam gefeiert haben, ist auf dem Youtube-Kanal „Evangelisch in Oftersheim“ verfügbar. Er wurde musikalisch begleitet von Christoph Habicht am Cello. Wie immer gebührt Ralf Lackner fürs Filmen und Schneiden unser Dank. Das ist eine großartige Arbeit, die viel Kraft und Nerven, vor allem natürlich Zeit kostet – und so vielen Menschen guttut.

Unser Kirchengemeinderat hat am vergangenen Mittwoch entschieden, dass Gottesdienste in Präsenz wegen der steigenden Inzidenzzahlen weiter ausgesetzt sind. Wir bleiben digital. Ab einer dauerhaften Inzidenz von unter 100 werden wir auch wieder Gottesdienste in unserer Kirche feiern – und können es kaum erwarten, bis es so weit ist. Aber wir bleiben vorsichtig bis dahin und „fahren auf Sicht“. Seien Sie aus dem Pfarramt herzlich gegrüßt und bleiben Sie behütet!

