Aktion ist abgeschlossen

Oftersheim. Rund 280 Senioren aus Oftersheim hatten sich für die Erstimpfung am 14. und 15. April im Rose-Saal angemeldet. Zwei mobile Impfteams machten an diesen beiden Tagen Station in der Hardtwaldgemeinde. Mehr als ein Drittel der Impflinge war über 80 Jahre alt, die übrigen im Schnitt Mitte 70, lautete die Bilanz nach der Aktion. Dieser Tage stand nun die Zweitimpfung für diese bereits erstmals geimpften Personen an. Die berechtigten Bürger wurden erneut von der Rathausverwaltung direkt dazu informiert.

AdUnit urban-intext1

Am Mittwoch und Donnerstag, 19. und 20. Mai, wurden ausschließlich die geimpft, die bereits ihre Erstimpfung im April im Rose-Saal erhalten hatten, teilt die Gemeinde mit. Weitere kommunale Impftermine sind derzeit aufgrund der vermehrten Impfungen in örtlichen Arztpraxen nicht geplant.

Ohne Priorisierung bei Hausärzten

Inzwischen kann dort mit allen Impfstoffen ohne Priorisierung geimpft werden – die Ärzte entscheiden selbst über eine Priorisierung. Sie bitten aber um Geduld, denn es gibt noch nicht genügend Impfstoff für alle, die sich einen Termin wünschen. An 7. Juni soll ja dann auch die Priorisierung bei den Impfzentren beendet werden. zg