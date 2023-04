Aktionsgemeinschaft Hardwald kämpft in Oftersheim gegen Kermesbeere

Oftersheim. Die Aktionsgemeinschaft Hardwald wird dank des sich bessernden Wetters am Samstag, 15. April, ab 10 Uhr erstmals in diesem Jahr die Bekämpfung der Kermesbeeren angehen. Zeitlich gilt dabei die Devise „Open End“. Treffpunkt ist an der alten Rennstrecke, zirka 400 Meter vor dem Hockenheimring. Dort können die Fahrzeuge auf der Asphaltstrecke seitlich an der Fläche gut sichtbar geparkt werden.

Ziel der Aktion sei es, den Forst Baden-Württemberg neben der „Waldweide“ wieder zu unterstützen und die Kermesbeeren zu entfernen, wie es seitens der Aktionsgemeinschaft heißt. Die Weidetiere sind in der vergangenen Woche zu ihrer ersten Beweidung an diesen Ort aufgebrochen. Zum Arbeitseinsatz sollten eine lange Hose, festes Schuhwerk, Arbeitshandschuhe sowie Werkzeuge wie Spaten, Hacken oder Schaufeln mitgebracht werden. Es wird in Eigenverantwortung gearbeitet und die Aktionsgemeinschaft Hardtwald übernimmt keine Haftung, sondern fungiert lediglich als Organisator. Wer dabei sein möchte, müsse vor der Aktion eine Haftungsverzichtserklärung unterzeichnen und abgeben. Das betrifft die neuen Helfer oder diejenigen, die es zuvor vergessen hatten.