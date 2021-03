Oftersheim. Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Dienstag, 30. März, um 18 Uhr in der Kurpfalzhalle statt. Nach der erfolgreichen Bewerbung der Gemeinde für das Städtebauförderprogramm und dem Zuwendungsbescheid für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Ortsmitte Il“ muss das Gremium vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets einen Beschluss über die vorbereitenden Untersuchungen fassen. Im Dezember hatte der Rat den Entwurf des Lärmaktionsplans zur Kenntnis genommen und eine Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen. Jetzt soll er in endgültiger Fassung verabschiedet werden.

AdUnit urban-intext1

Der Gemeinderat muss in einer Neufassung der Feuerwehrsatzung festlegen, ob die Hauptversammlung in Ausnahmefällen verschoben oder in digitaler Form abgehalten werden kann. Zudem berät das Gremium über eine Änderung der Polizeiverordnung. Vor einem Jahr war die Nutzung des Gemeindeparks und des Lessingplatzes als Testphase unabhängig von den Jahreszeiten von 8 Uhr „bis Sonnenuntergang“ genehmigt worden. Die Nutzung der beiden öffentlichen Plätze soll ab Erlass der neuen Verordnung in der Zeit von 8 bis 22 Uhr erlaubt sein.

Für den ersten Bauabschnitt der Straßen- und Kanalbauarbeiten in der Mannheimer Straße werden die Arbeiten vergeben. Anschließend wird der Rat den Jahresvertrag für wiederkehrende Tiefbautätigkeiten in der Gemeinde genehmigen. Außerdem stimmen die Ratsmitglieder über die Rückzahlung eines Darlehens bei der KfW-Bankengruppe ab.

Der Gemeinderat nimmt auch Kenntnis vom Abschluss der allgemeinen Finanzprüfung 2014 bis 2018 durch die Gemeindeprüfungsanstalt und von der Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2016. Zur Diskussion steht der Umgang mit den Betreuungsgebühren für den Schließzeitraum der Kitas von Mitte Dezember bis Ende Februar.

AdUnit urban-intext2

Bisher ist die Mikrofonanlage für die Ratssitzungen im Rose-Saal oder in der Kurpfalzhalle gemietet worden. Der Kauf eines Funkmikrofonsystems würde günstiger kommen.

Die Annahme von Spenden steht außerdem auf der Tagesordnung. Die Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse und Anfragen von Besuchern und aus dem Gremium beschließen die öffentliche Sitzung. vw