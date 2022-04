Alarmbereitschaft der Sirenen wird getestet

Oftersheim. Die Gemeindeverwaltung hat einen Probealarm für die Sirenen auf ihrer Gemarkung angekündigt. An diesem Samstag, 30. April, werde um 12 Uhr für die fünf Sirenen in der Gemeinde Oftersheim ein Probealarm ausgelöst, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Durch die an- oder abschwellenden Heultöne weisen Sirenen auf eine Gefahr oder auf das Ende einer Gefahr hin. Der Warnton soll Menschen darauf hinweisen, sich über Radio, Fernsehen, im Internet oder über Warn-Apps weitergehend über die Art der Gefahr und mögliche Verhaltenstipps zu informieren.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe schreibt auf seiner Internetseite, Sirenen seien aufgrund ihrer Lautstärke gut dafür geeignet, Personen sogar im Schlaf im Gefahrenfall zu alarmieren.