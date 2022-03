Alle haben gleiche Rechte

Hallo Kinder! Ich habe heute ein spannendes Thema. Meine Eltern haben mir nämlich erklärt, dass wir am 8. März den Weltfrauentag feiern. Ich wusste nicht, was das für ein Tag ist. Wisst ihr das? Das erste Mal wurde der Weltfrauentag im Jahr 1911 gefeiert, das ist lange her. Damals sind Frauen auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden. Könnt ihr euch vorstellen, dass Frauen früher nicht wählen gehen durften? In Deutschland ist im Grundgesetz festgelegt, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Doch bis heute gehen Frauen am 8. März auf die Straße, um für Gleichberechtigung zu demonstrieren. Ich habe mich gefragt wieso, denn es ist doch sogar ein Gesetz, dass jeder gleich behandelt werden soll und an Gesetze muss man sich halten. Jedoch gibt es zum Beispiel immer noch viele Männer, die Firmenchefs sind. Frauen sieht man selten in dieser Position. Ihr wisst bestimmt, dass im Moment in der Ukraine Krieg herrscht. Viele Frauen und Kinder versuchen deshalb in andere Länder zu flüchten, um Schutz zu suchen. Auch deswegen ist es wichtig, dass wir an diesen Tag erinnern, um zu zeigen, dass wir jede Frau unterstützen. Berlin hat als erstes Bundesland den Weltfrauentag als Feiertag eingeführt. Das heißt, an diesem Tag geht niemand in die Schule und so hat man Zeit, um sich damit zu beschäftigen.

