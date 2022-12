Alle Jahre wieder – steigt die Adventsfeier des Frauenkreises in Oftersheim

Oftersheim. Alle Jahre wieder steigt in der Adventszeit, am zweiten Mittwoch im Dezember, die Adventsfeier des regen evangelischen Frauenkreises. Bei allen Teilnehmerinnen kommt unwillkürlich der Gedanke auf, wie schnell dieses Jahr an allen vorbeigerauscht ist. Schon wieder ist Advent, wieder wird es Weihnachten! Die Adventszeit soll indes zum Innehalten ermutigen, zum geduldigen Warten und freudigen Erwarten. Es ist eine besondere lichtvolle Zeit angebrochen, die bei den Menschen viele Sehnsüchte weckt.

Die beiden Pfarrer Tobias Habicht und Dr. Simon Layer, der Flötenkreis und das engagierte Team eröffneten mit dem Kerzeneinmarsch in den Gemeindesaal den Nachmittag. Alle stimmten sich freudvoll mit dem Lied „Mache dich auf und werde Licht“ ein.

Heitere, besinnliche und stimmungsvolle Weihnachtsgeschichten sowie Gedichte und Adventslieder luden dazu ein, die eigentliche Botschaft von Weihnachten wieder fürs Leben zu entdecken.

Feierlich umrahmt wurde das Beisammensein vom Flötenkreis unter der Leitung von Britta Fellenberg, von Lena Haug-Habicht mit ihrer einfühlsamen Stimme und von Paul Hafner, dem Organisten der Christuskirche. Die zwei Pfarrer Tobias Habicht und Dr. Simon Layer freuten sich gemeinsam mit dem Organisationsteam über die harmonische Adventsfeier. Über das Gefühl der Geborgenheit. „Für die liebevolle Vorbereitung, die Gestaltung des Nachmittags möchte ich mich bei meinem Team von Herzen bedanken. Für unsere Frauen geben wir alles. Mein Dank geht an Marianne Gieser, Karin Heß, Ruth Kaysan, Renate Merdes, Christel Münzer und Gudrun Senn. Danke auch an unsere Esther Kubach im Pfarramt und an Friedrich Müller“, sagte Teamleiterin Doris Kerschgens gerührt.

Bei Kaffee, Tee und einer großen Auswahl an Kuchen am Kuchenbuffet, die vom Team und einigen Frauen aus dem Kreis gebacken wurden, werden am Tisch viele Kindheitserinnerungen wach. Im stehenden Lichterkreis verabschiedete Kerschgens die Frauen und die drei anwesenden Herren Habicht, Layer und Hafner: „Ihr Lieben, geht gestärkt nach Hause und habt diesen Nachmittag noch lange in guter Erinnerung. Wir wünschen euch ein friedvolles, liebevolles Weihnachtsfest!“ Das nächste Treffen des Frauenkreises ist für Mittwoch, 11. Januar 2023, ab 14.15 Uhr terminiert.