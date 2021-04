Oftersheim/Region. In Oftersheim gibt es 19 aktuelle Infektionsfälle bei einer Neuinfektion (Stand: 13. April). Das entspricht einem kommunalen Inzidenzwert von 138,2. Der des Rhein-Neckar-Kreises liegt bei 126,6 (ebenfalls Stand: 13. April), was eine Steigerung von 12,6 im Vergleich zum Vortag ergibt.

Die Altersstruktur der Infizierten sieht in Oftersheim wie folgt aus: drei Patienten im Alter bis zu zehn Jahren sind erkrankt, ebenso viele im Alter von zehn bis 20 Jahren. Zwei Corona-Fälle sind im Alter von 20 bis 30 Jahren bekannt, drei von 30 bis 40 und jeweils vier von 40 bis 50 und von 50 bis 65 Jahren.

Relativ gleichverteilt

Was ist erlaubt – was ist verboten Was Sie in der Region noch unternehmen können und was dagegen wegen der Corona-Verordnungen nicht erlaubt ist. Geöffnet: In Rheinland-Pfalz darf die Außengastronomie öffnen, sofern der Inzidenzwert unter 100 liegt. So zum Beispiel im Kreis Bad Dürkheim, wo der Inzidenzwert bei 92 pro 100 000 Bewohner liegt. Gaststätten dürfen unter Beachtung der Schutzmaßnahmen und bei Vorhaltung eines Hygienekonzepts ihren Außenbereich öffnen. Es gilt die verschärfte Maskenpflicht, nur am Platz dürfen die Gäste die Maske abnehmen. Zudem gilt die Plicht zur Kontakterfassung und zur Vorausbuchung. Die Bewirtung darf ausschließlich an Tischen mit festem Sitzplatz erfolgen, eine Bewirtung an der Theke ist nicht zulässig.

Es gilt die Testpflicht: Entweder durch einen PoC-Antigen-Schnelltest durch geschultes Personal (dieser darf vor nicht mehr als 24 Stunden vorgenommen worden sein und das Ergebnis muss bestätigt sein), oder einen PoC-Antigen-Test zur Eigenanwendung (Selbsttest), der von einer vom Betreiber der Einrichtung beauftragten Person durchgeführt werden muss. Die Testpflicht gilt als erfüllt, wenn dem Betreiber der Einrichtung eine Bescheinigung einer höchstens 24 Stunden alten negativen Testung vorgelegt wird.

Entweder durch einen PoC-Antigen-Schnelltest durch geschultes Personal (dieser darf vor nicht mehr als 24 Stunden vorgenommen worden sein und das Ergebnis muss bestätigt sein), oder einen PoC-Antigen-Test zur Eigenanwendung (Selbsttest), der von einer vom Betreiber der Einrichtung beauftragten Person durchgeführt werden muss. Die Testpflicht gilt als erfüllt, wenn dem Betreiber der Einrichtung eine Bescheinigung einer höchstens 24 Stunden alten negativen Testung vorgelegt wird. Für Geimpfte: Eine Testung ist bei symptomlosen Personen mit vollständigem Impfschutz gegen SARS-CoV-2 nicht erforderlich (vollständiger Impfschutz liegt 14 Tage nach der letzten Impfung vor). Symptomlos bedeutet, dass die Personen keine typischen Symptome einer Infektion wie Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- oder Geschmacksverlust aufweisen. jüg

Diese Zahlen hat Bürgermeister Jens Geiß für die Hardtgemeinde bekannt gegeben und er meint dazu: „Die Verteilung bis in die Altersstufe 65 Jahre ist also relativ gleichmäßig. In den höheren Altersklassen haben wir schon länger keine Neuinfektionen mehr vermeldet bekommen – die Impfungen zeigen einen entsprechenden Erfolg.“

Hockenheim ist die einzige Kommune im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung, in der die Fälle gestiegen sind: nämlich auf 69 (Stand: 13. April; im Vergleich zum Vortag ein Plus von elf). In Altlußheim, Neulußheim und Reilingen ist die Situation gleich geblieben. Dagegen ist in Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt, Eppelheim, Brühl und Ketsch die Zahl der Infizierten gefallen. Hockenheim und Neulußheim weisen nun einen Inzidenzwert von über 300 auf.

