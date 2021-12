Hallo Kinder, wisst ihr eigentlich, was eure Eltern für euch erledigen? Beispielsweise in der Schule. Da sprechen sie regelmäßig mit euren Lehrern, um zu erfahren, wie ihr euch in der Schule verhaltet oder in welchen Fächern ihr vielleicht Unterstützung braucht. Wenn es wieder Schulfeste gibt, müssen auch diese organisiert werden – zum Beispiel, wer welchen Kuchen mitbringt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet die Sprache und diese Abläufe nur schwer verstehen. Vielleicht kennt ihr sogar Kinder, die noch gar nicht so lange in Deutschland leben. Für sie ist alles neu und fremd – und hier gibt es sehr viel zu beachten. Deshalb gibt es die sogenannten Elternmentoren. Dafür kann man sich freiwillig melden. Die Ehrenamtlichen unterstützen die Eltern dieser Kinder auf ganz unterschiedliche Weise. Elternmentoren können bei einem Gespräch mit den Lehrern dabei sein – und das übersetzen oder auch Informationsveranstaltungen zu wichtigen Themen in die Wege leiten. So haben die Betroffenen bei Fragen immer einen Ansprechpartner.

