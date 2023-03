Alles rund um den Sperrmüll

Oftersheim. Jeder Oftersheimer Haushalt kann zwei Sperrmülltermine im Jahr (telefonisch oder online über die AVR) kostenfrei anmelden. Der Sperrmüll wird nach vorheriger Anmeldung an einem bestimmten Termin abgeholt. Darüber informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung

Altholz, Sperrmüll sowie Metalle oder Elektroaltgeräte werden getrennt voneinander mit verschiedenen Fahrzeugen eingesammelt. Deshalb muss der angemeldete Sperrmüll sortiert sein.

Vorsicht vor Ordnungswidrigkeit

Die Gegenstände müssen spätestens am Abfuhrtag bis 6 Uhr morgens bereitgestellt werden, frühestens aber am Tag vor der Abholung. Der Abholort sollte unmittelbar an der Grundstücksgrenze liegen. Bürger sollen beachten, dass der Gehweg für die Fußgänger noch begehbar bleibt. Andernfalls wird eine Sondergenehmigung von der Gemeinde benötigt. Auch möchte die Verwaltung nochmals darauf hinweisen, dass öffentliche Flächen grundsätzlich nicht zur Lagerung von Sperrmüll genutzt werden dürfen.

Sperrmüll, der zu früh bereitgestellt wird oder aus berechtigten Gründen von der AVR nicht mitgenommen wurde, wird als wilde Müllablagerung behandelt und ist eine Ordnungswidrigkeit. Verschmutzungen und Abfallreste auf dem Gehweg oder der Straße müssen unverzüglich nach der Abholung von der anmeldenden Person wieder entfernt werden. zg