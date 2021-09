Der Terror des 11. September 2001 in den USA erschütterte die ganze Welt. Der Oftersheimer Tom Krause hat seine persönlichen Eindrücke von den Anschlägen in einer ganz besonderer Weise verarbeitet: In Form einer Fotocollage, die er auf zusammengerollte Wellpappe klebte.

Der 55-Jährige erinnert sich noch sehr gut an den 11. September vor 20 Jahren: „Ich hatte zufällig kurz nach dem

...