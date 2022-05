Altersobmänner aus Oftersheim und Umgebung machen Studienfahrt

Oftersheim. Die Altersobmänner vom Feuerwehrunterkreis Schwetzingen/Hockenheim sind eine engagierte Truppe. Das liegt maßgeblich an Wolfgang Burkhardt (78), dem Leiter der Altersabteilung Oftersheim. Der Pfarrer und Kirchenrat im Ruhestand, der als Pfaffengrunder Gemeindepfarrer zugleich elf Jahre lang als Feuerwehrkommandant aktiv war, gilt als kreativer Kopf. Schließlich wollen die Kameraden, alle 65 Jahre und älter, stets motiviert und auch adäquat informiert werden.

Der jüngste Ausflug führte die Schwetzinger/Hockenheimer gemeinsam mit den Weinheimern in den Saukopftunnel mit all seinen Fluchtstollen sowie der Technikzentrale. Objektbezogene Fortbildung also. „Das ist der Pfarrer in mir“, sagt Wolfgang Burkhardt auf Nachfrage dieser Zeitung, „ich versuche immer, das Nette und Angenehme mit einem Bildungsauftrag zu verbinden.“

Am Sonntag, 22. Mai, freilich wurden die Studienfahrt-Teilnehmer nachträglich aufgeschreckt. Denn die Karambolage im Saukopftunnel führte den Kameraden vor Augen, wie nah Fiktion und Realität beieinanderliegen können. „Im Grunde ist es die Bestätigung dessen, was wir gehört haben. Es ist einfach wichtig, dass alle Fahrzeuge im Tunnel auf ihrer Spur bleiben“, fühlt sich Burkhardt an die Führung von Benjamin May, Tunnel-Sicherheitsexperte vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, unwillkürlich erinnert.

„Man unterschätzt das immer“

Rein rechnerisch ist es so: Fahren zwei sich entgegenkommende Autos jeweils 70, dann prallen 140 Stundenkilometer aufeinander – und die Richtgeschwindigkeit von 70 bedeutet eben eine zurückgelegte Distanz von zwanzig Metern pro Sekunde. „Man unterschätzt das immer“, meint Burkhardt. Gottlob löste ein zufällig vorbeikommender Feuerwehrmann aus Birkenau den kritischen „Fall“, aktivierte die automatische Tunnelsicherung mit dem Schließen der Schranken an West- und Ostportal, verhinderte somit Schlimmeres und vereinfachte den anschließenden Rettungseinsatz.

Vor Kurzem noch wurden die Obmänner von Benjamin May in den Tunnel geführt. Von einem Seitenstollen aus durften sie auch einen vorsichtigen Blick auf die Fahrbahn des Saukopftunnels wagen. Er ist mit einer Länge von 2,7 Kilometern der längste einröhrige, auf Gegenverkehr ausgerichtet Straßentunnel in Mitteleuropa, ohne die Alpen dazuzählen. Über 20 000 Fahrzeuge durchqueren das Ende 1999 freigegebene Bauwerk an einem normalen Werktag. Benjamin May zeigte den erfahrenen Floriansjüngern das Turbogebläse und insbesondere die mit Details gespickte Technikzentrale. „Man fühlt sich recht sicher in diesem Tunnel. Alle vier Meter gibt es Wärmefühler. Sobald die Temperatur an einem der Fühler ansteigt, schaltet sich automatisch eine Beobachtungskette ein und die Leitstelle in Ladenburg wird alarmiert“, erklärt Burkhardt.

Dann taucht in Sekundenschnelle die entscheidende Frage auf: Ernstfall? Oder eben nur eine minimale technische Störung? Die Altersobmänner waren schwer beeindruckt vom „Wunderwerk“ Saukopftunnel, dessen größtes Problem der Gegenverkehr darstellt. Siehe vergangenen Sonntag. Übrigens: Vom 30. Mai bis 3. Juni wird der Saukopftunnel nachts gesperrt sein – wegen technischer Überprüfung, Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Zustande kam die Studienfahrt bei einer Fortbildung der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal, die für ganz Baden-Württemberg zuständig ist. Dort begegneten sich die Kommandanten Wolfgang Burkhardt und sein Weinheimer Pendant Bernd Meyer – flugs war man sich handelseinig.

Die insgesamt zehn Abteilungen des Unterkreises Schwetzingen/Hockenheim versuchen unter der Federführung von Burkhardt, seit vielen Jahren ständig Veranstaltungen anzubieten. Hier einige Beispiele: Vor Corona besuchten sie das Schwetzinger Rokokotheater mit der Bühne, absolvierten ein Probetraining mit einem pfiffigen Golflehrer im Golfclub Rheintal oder begutachteten das Jugendzeltlager von Altlußheim. Ein bunter Mix.

Das Paket stimmt

„Wir müssen auch mal raus aus der Tretmühle“, begründet Burkhardt die Horizonterweiterung auf verschiedensten Ebenen, „damit Feuerwehrleute auch mit Themen konfrontiert werden, die nicht zu ihrem Einsatzalltag gehören. Das Paket muss stimmen.“ Im vergangenen Jahr stand eine Hafenrundfahrt in Mannheim an sowie im Oktober ein Besuch des Hockenheimrings unter anderen Vorzeichen. Dort eroberten sie mit ihren Feuerwehrautos den Ring. „Fast alle von uns waren schon im Dienst einmal dort, doch fast keiner ist tatsächlich die Rennstrecke gefahren, das hat großen Spaß gemacht“, so Burkhardt, der die Themen stets sorgfältig vorbereitet. Beim Mannheimer Polizeipräsidenten ging es um den schmalen Grat zwischen Sicherheitsgefühl und tatsächlicher Sicherheit.

Am Donnerstag, 7. Juli, um 16 Uhr findet die nächste hochkarätige Veranstaltung der Altersabteilungen statt. Im Eppelheimer Feuerwehrhaus wird Philipp Schweigler, Forstbezirksleiter des Rhein-Neckar-Kreises, einen tiefgründigen, hoch spannenden und brisanten Vortrag über „Die Zukunft unserer Hardtwälder“ halten. Schweigler ist als profunder Kenner der hiesigen Wälder und Baumsorten bekannt. Er ist ein begnadeter Erzähler und bringt die offensichtlichen Folgen des Klimawandels auf den Punkt.

Burkhardt und Co. haben somit ein wichtiges lokales wie globales Thema an Land gezogen. Weitblick, Engagement und Corpsgeist passen. Und Pfarrer i.R. Burkhardt hat jedenfalls jede Menge zu berichten ...