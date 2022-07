Altes Pfarrhaus in Oftersheim bekommt neue Aufgabe

Oftersheim. Schon seit über zehn Jahren wird in der Pfarrei St. Kilian in den zuständigen Gremien über die Planung eines neuen Gemeindehauses diskutiert als zukünftiges weltliches Zentrum der Oftersheimer Katholiken anstelle des Josefshauses in der Bismarckstraße. Das Gebäude aus dem Jahr 1906 ist nach mehreren Um- und Anbauten in den 1950er- und 1970er-Jahren inzwischen für die heutigen Nutzungsanforderungen überdimensioniert und sein Betrieb daher nicht mehr wirtschaftlich, zumal auch umfangreiche Renovierungen nicht zuletzt in energetischer Hinsicht anstünden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Überdies bereitet die Statik im Kellerbereich des Altbaus seit Jahren Probleme. Vor dem Hintergrund knapper werdender finanzieller Mittel im Erzbistum Freiburg – und nicht nur dort – hätte eine Generalsanierung beim Ordinariat keine Unterstützung gefunden, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde.

Das Foto von 2014 zeigt das Pfarrhaus von einer Hebebühne aus, die damals für Sandsteinarbeiten an der Fensterrose der Kirche eingesetzt wurde. © Sturm

Nach eingehender Prüfung verschiedener Alternativstandorte unter Beachtung eines maximal genehmigungsfähigen, aber erheblich reduzierten Raumprogramms hat sich der Stiftungsrat in Zusammenarbeit mit dem Erzbischöflichen Bauamt Heidelberg für eine Lösung entschieden, welche das bisherige Pfarrhaus in das Nutzungskonzept einbindet. Das neugotische Gebäude an der Mozartstraße in direkter Nachbarschaft zum Leimbach wurde zeitgleich mit der 1907-09 erbauten Kirche auf demselben Grundstück errichtet und bildet mit ihr stilistisch eine sogenannte Sachgesamtheit, die als Bauensemble unter Denkmalschutz steht. In diesem auch das Oftersheimer Ortsbild prägenden Anwesen sollen vor allem die verschiedenen Gruppierungen der Pfarrei ihre künftige Heimstatt finden. Für Veranstaltungen wird an die Nordwestseite des Pfarrhauses ein „Begegnungsraum“ mit den zugehörigen Nebenräumen angeschlossen. In diesem Zuge wird der dortige Anbau aus den späten 1960er-Jahren abgerissen. Nach derzeitigem Planungsstand wird sich der teils transparente eingeschossige Baukörper harmonisch in die Gesamtsituation einfügen.

Auch Finanzierung ein Thema

Mehr zum Thema Katholische Kirche Danke-Fest mit Herz Mehr erfahren

Für alle interessierten Gemeindemitglieder und darüber hinaus findet am Mittwoch, 20. Juli, um 19.30 Uhr eine Info-Veranstaltung in der Kirche St. Kilian statt. Architekt Stefan Brunner vom Erzbischöflichen Bauamt stellt das Projekt in einer Präsentation vor und wird für Fragen aus dem Publikum Rede und Antwort stehen. Auch die Finanzierung wird thematisiert – aus diesem Anlass sei an die Fundraising-Aktivitäten erinnert, welche der zugehörige Ausschuss für die Kirchenrenovierung und die Teilerneuerung des Geläutes in den Jahren 2008/09 unter dem Slogan „Kohle für Kilian“ mit großem Erfolg auf die Beine gestellt hatte.

Würden ähnliche Projekte heute erneut gelingen? Dieser Info-Abend möchte hierzu einen ersten Impuls geben und die Besucher dazu anregen, sich einmal Gedanken zu machen, in welcher Weise „Kohle“ generiert werden könnte, dieses Mal eben für das neue Gemeinde-Pfarrhaus. zg