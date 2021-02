Oftersheim. Im zweiten Jahr der Pandemie gab es auch für die Hardtgemeinde keine Ausnahme – Großveranstaltungen wie die Prunksitzung des CC Grün-Weiß sind nicht machbar. Kurzerhand hatte der TSV 1895 Oftersheim seine technische Kompetenz mit dem karnevalistischen Know-how der grün-weißen Karnevalisten vereint.

Aufgezeichnete Beiträge und eine humorvolle Live-Moderation durch den Grün-Weiß-Präsidenten Jürgen Abel und dem stellvertretenden TSV-Vorsitzenden Stefan Lauff verliehen zusammen mit einer virtuellen Kurpfalzhalle dem Fasnachtssamstag das gewisse Etwas und mit den „Eastbound Twins“, gab es eine Live-Band, die Musikwünsche erfüllte.

Auch wenn sich alle die „Normalsituation“ herbeisehnen, so war der erste interaktive Online-Fasching von TSV und Grün-Weiß doch eine gelungene Premiere. Da störte es auch nicht, dass ein paar Mal der Ton wegblieb. Elegant überspielte das Moderatoren-Duo die kleinen Hänger.

Das Vorspiel für die virtuelle Party beginnt für mich schon zwei Tage vorher. Am Donnerstagabend bin ich der Einladung gefolgt, die Möglichkeiten und den Stream von „Wonder“ schon einmal vorab zu testen. „Das gab es in dieser Kombination wohl noch nie“, verkündete stolz Markus Lauff, Vorsitzender des TSV 1895 Oftersheim.

Nur drei Klicks

Auf einen Youtube-Live-Feed zu gehen ist kein Problem. Aber „Wonder“? Jenes Programm, mit dem man in einem virtuellen Saal wandeln kann? Nie gehört. Ein Klick auf den Link auf der TSV-Site, Klick zwei und drei – und ich bin drin in der (virtuellen) Kurpfalzhalle.

War ja ganz leicht. Viel los ist nicht. Ob die potenziellen Besucher sich alle so sicher sind, dass sie denken, es nicht ausprobieren zu müssen? Bei mir klappt es und ich spreche mit ein paar Leuten. Passt! Ich bin fit für Samstag.

Es ist Samstagabend. Ein 15-minütiger Countdown läuft vor der interaktiven Fasnachtsparty. Zwei Musiker – die „Eastbound Twins“ alias Fritz „Doc“ Pfisterer und Stephan „Stips“ Kraus-Vierling spielen Schlager – „warm up“ steht darüber, während sie „Mendocino“ von Michael Holm zum Besten geben.

Plötzlich tauchen Stefan Lauff, alias „Der Lauffi“ und Jürgen Abel auf, die die Gäste herzlich begrüßen, um nach drei donnernden „Ofdasche ohoi“ gleich zu Bürgermeister Jens Geiß in die Kurpfalzhalle zu schalten. Natürlich seien alle Anwesenden negativ auf Corona getestet worden. „Sie wissen es, seit einem Jahr hält uns so ein kleines Virus in Schach, das wir noch nicht wegbekommen haben, aber trotzdem lassen wir es uns nicht verbieten zu feiern – eben jeder allein zu Hause und trotzdem gemeinsam“, sagt das Gemeindeoberhaupt.

Sicher würde er jetzt lieber in der brechend vollen Kurpfalzhalle sitzen. Stattdessen steht er allein auf der leeren Bühne. Ein Witz lockert die Situation auf. Doch die Idee des Online-Faschings fände er gut und sei daher gerne zu einem Grußwort bereit gewesen. Stefan Lauff übernimmt wieder und weist darauf hin, dass die Zuschauer sich Musiktitel wünschen können. Über den Chat.

Als die „Eastbound Twins“ loslegen, ist erst mal nichts zu hören, so sehr „Doc“ auch in die Seiten seiner Gitarre greift. Aber der Fehler ist schnell behoben. Stefan ist schlagfertig, Jürgen tiefenentspannt. Die beiden wissen, wie man für gute Laune sorgt. Monika Michaelis, die Vorsitzende der Grün-Weißen, betont das Positive und strahlt es auch aus. Siehe, was du hast und nicht, was du nicht hast.

Auch Prinzessin Sina II., die schon im zweiten Jahr das närrische Volk regieren darf, grüßt vom Bildschirm. „Ergreift das Glas und schenkt euch ein, ab jetzt soll jeder fröhlich sein“, sagt sie, womit die Party endlich steigen kann. Auf magische Weise scheinen diese Worte etwas zu bewirken. In mir und auch beim Programm.

Herren zeigen „Schwanensee“

Es folgt der erste Bühnenauftritt von Emily Krupp (8), Jugendtanzmariechen vom KG Narrhalla Ketsch. Sie ist richtig gut. Inzwischen haben sich 448 Leute dazugeschaltet. Jürgen Abel scherzt: „Ich dachte, es sind mindestens 555.“ Danach knallt es richtig mit den „Bierathleten“, die „Schwanensee“ zum Besten geben. Das Männerballett kannte ich vom letzten Jahr. Trotzdem göttlich.

Der „Lauffi“ spürt in Oftersheim karnevalistisch in seiner Büttenrede nach, wo im Ort der Schuh drückt – egal, ob es achtlos weggeworfene Flaschen, Raser oder andere Aufreger sind. Später darf mit den Ofdascha Buzzelhexen getanzt werden, die junge Josephine Hillengass von der Tanzsportgarde Plankstadt begeistert mit ihrem Tanz, genau wie Julia Strifler vom Heidelberger Carneval Club Blau-Weiß mit ihrer Büttenrede und die Schautänze des CC Grün-Weiß. Zuschauer schicken Selfies. Am Ende wird es eine Kostümprämierung geben.

Während die Zuschauer über den Chat fleißig Liederwünsche an die „Eastbound Twins“ schicken, die sie auch prompt erfüllen, wage ich mich in die in „Wonder“ nachgebaute Kurpfalzhalle und bin erstaunt: Mehr als 50 Menschen tummeln sich hier, stehen entweder in Gruppen am „Bier-Pavillon“ oder an der „Getränkeausgabe“.

Okay, es sind nur beschriftete Kästchen, aber immer wieder hasten Besucher beziehungsweise ihre Avatare vorbei und die Menschen am Bildschirm können spontan miteinander videochatten – eine Möglichkeit, die auch fleißig in Anspruch genommen wird.

Ich gehe in eine Gruppe und treffe zwei Heidelberger Narren, die samt Kind als Pinguine verkleidet sind. Susanne und Udo finden es spitze hier, nur bei der Musik bevorzugen sie Kölsche Lieder, die im Hintergrund laufen.

Auch Bürgermeister hat Spaß

Plötzlich lachen mir Demon und Starchild von „Kiss“ entgegen, die sich bei näherem Hinsehen als Jens Geiß und Ehefrau Julia entpuppen. Auch sie haben Spaß. Er lobt den TSV-Chef Markus Lauff. „Das ist alles sein Werk hier,“ sagt Geiß.

Ja, „Wonder“ ist schon eine tolle Sache. Kurz nach 23 Uhr endet die Party mit der Kostümprämierung und Gratis-Karten für die (hoffentlich im nächsten Jahr) kommende Fasnachtsveranstaltung.

Doch, hat Spaß gemacht, denke ich. Genauso sahen es 1057 andere Besucher, auch wenn natürlich nichts über einen „echten“ tobenden Saal geht.

