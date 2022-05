Positive Überraschung für alle Verkehrsteilnehmer, die Oftersheim aus nördlicher Richtung erreichen: Am Dienstagmorgen begannen die dringend notwendigen Reparaturen an der Ampelanlage Heidelberger Straße/Ecke Hardtwaldring, die laut Aussage der Experten am Mittwochabend, 11. Mai, abgeschlossen sein sollen. Eine vier Mann starke Truppe des Fachunternehmens „Yunex Traffic“ werkelte und tüftelte,

