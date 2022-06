Pfingsten, „pentekoste“ – der 50. Tag, schon mit seinem Namen weist Pfingsten zurück auf Ostern. Auch in der Evangelischen Kirchengemeinde von Oftersheim ist das natürlich so. Wo immer die Bibel davon erzählt, dass Menschen an Christus, den Auferstandenen glauben, da gerät etwas in Bewegung: Angst schwindet, Männer und Frauen lernen eine erstaunliche Freiheit kennen, Gemeinschaft entsteht neu,

...